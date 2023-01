Migliaia di persone hanno partecipato all'evento di massa nella città di Scheveningen

Migliaia di persone si sono tuffate nel gelido Mare del Nord come parte di una tradizione di Capodanno nella città balneare olandese di Scheveningen. È una delle tradizioni di saluto del nuovo anno nei Paesi Bassi. Il tuffo di Capodanno è diventato infatti un evento di massa (ed è oggi sponsorizzato dall’azienda alimentare olandese Unox, famosa per le sue salsicce). Negli ultimi anni la manifestazione era stata interrotta o ridotta per via della pandemia da Covid-19.

