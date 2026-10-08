Ucraina, 33 morti dopo attacco russo su due autobus a Kramatorsk

(LaPresse) – Sono 33 i morti dell’attacco di questa mattina delle forze russe contro due autobus a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Le persone ferite sono 18. Lo ha dichiarato il capo dell’amministrazione regionale Vadym Filashkin, citato da Rbc Ukraine. Filashkin ha aggiunto che, “considerato il netto peggioramento della situazione della sicurezza”, di aver “ordinato alle amministrazioni militari municipali di Kramatorsk e Sloviansk di sospendere il servizio di trasporto pubblico”.