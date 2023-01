Dal Pacifico in avanti, ecco tutte le feste per salutare il nuovo anno: fuochi d'artificio e giochi di luce e musica

Capodanno nel mondo, con feste e fuochi d’artificio in quasi tutte le capitali. Da Parigi a New York, da Madrid a Berlino, da Delhi a Roma, il 2023 è stato accolto ovunque quasi senza più pensare alle restrizioni anti Covid che hanno accompagnato gli ultimi due anni.

Tra i primissimi a festeggiare le isole del Pacifico, l’Australia, la Nuova Zelanda, entrate nel 2023 già ieri pomeriggio (ora italiana). Ovunque a mezzanotte sono scattate le feste. Gli spettacoli pirotecnici come sempre hanno prevalso. In Italia erano vietati i botti in tante città, soprattutto contro l’inquinamento e per tutelare gli animali, ma in molti contesti urbani si sono visti ugualmente.

Iconiche le feste soprattutto di Times Square a New York o con il London Eye sullo sfondo a Londra.

