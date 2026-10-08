Campi Flegrei, i sindaci guidano oltre mille manifestanti a Roma

(LaPresse) Il popolo dei Campi Flegrei arriva a Roma per far sentire la propria voce. Sono arrivati in piazza Santi Apostoli i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei Campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell’emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni Flegrei sono partiti all’alba 13 bus, circa un migliaio le persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, e di Quarto, Antonio Sabino. In testa al corteo uno striscione con la scritta “Campi Flegrei uniti nella lotta”, poi cartelli con richieste di soluzioni per gli sfollati, il superamento del contributo di autonoma sistemazione (Cas) e il no alla delocalizzazione forzata.