Giorno di lutto anche a Marktl, in Germania. Benedetto XVI è morto il 31 dicembre a 95 anni

Suonano le campane nella chiesa di Marktl, in Germania, luogo di nascita del Papa Emerito Benedetto XVI, dopo l’annuncio della sua morte a 95 anni. La città tedesca, che Benedetto chiamava la sua “patria spirituale”, celebrava il suo compleanno ogni anno. Lo schivo teologo tedesco, che ha cercato di risvegliare il cristianesimo in un’Europa secolarizzata, sarà ricordato per sempre come il primo pontefice in 600 anni a dimettersi dall’incarico.

