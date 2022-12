Le ricerche al 15esimo piano dell'edificio avvolto dal fumo

(LaPresse) Un video girato all’interno del Grand Diamond City Casino and Hotel di Poipet, in Cambogia, gravemente danneggiato da un incendio, mostra le condizioni in cui versano coloro che sono impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso. Almeno 11 persone sono morte e altre sono rimaste 30 ferite, alcune in modo grave, secondo quanto riferito dalla polizia. Le immagini della Fondazione Ruamkatanyu, un’organizzazione thailandese che aiuta i soccorsi nei luoghi in cui si verificano disastro, mostrano i soccorritori in un’area piena di fumo al 15° piano.

