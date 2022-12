Il rogo a Poipet al confine con la Thailandia

Un incendio è divampato in un casino a Poipet in Cambogia, al confine con la Thailandia, mercoledì intorno a mezzanotte. Almeno 10 persone sono morte e circa 30 sono rimaste ferite, alcune in modo grave nel rogo al Grand Diamond City Casino and Hotel. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e cercare superstiti. La Thailandia ha inviato squadre di soccorso.

