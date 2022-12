Una persona è in gravi condizioni, le cause e le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine

Un’auto è esplosa all’ingresso del parco cittadino M. Gorky di Melitopol, nell’area della regione ucraina di Zaporizhzhia occupata dai russi. Lo riferisce la Tass, citando presidente del movimento ‘Siamo insieme alla Russia’ Vladimir Rogov.

Secondo le prime informazioni, un’auto Renault Duster è stata fatta saltare in aria. Due persone sono rimaste ferite, una di loro è in gravi condizioni. “Le cause e le circostanze dell’incidente sono oggetto di indagine”, ha detto Rogov.

Kiev: “Nave russa lanciamissili entra nel Mar Nero”

Una nave russa lanciamissili da crociera Kalibr è entrata oggi nel Mar Nero. Lo ha riferito il servizio stampa delle forze navali dell’esercito ucraino, come riportato da Unian. L’ultima volta che un nave con missili da crociera di questo tipo era stata avvistata nel Mar Nero era il 16 dicembre, prima di un massiccio attacco contro l’Ucraina. “Ci sono 9 navi nemiche in servizio di combattimento nel Mar Nero: una di loro è un vettore di missili da crociera Kalibr”, si legge nel messaggio. “Un totale di 20 missili di tipo Kalibr sono in standby”, scrive il comando operativo ucraino ‘Sud’, citato da Ukrinform. noltre, due navi da guerra si trovano nel Mar d’Azov, ma non è stato riferito che siano dotate di missili Kalibr.

