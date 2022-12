L'attrazione naturale al confine con gli Stati Uniti si è oscurata nell'ambito di una raccolta fondi globale che contribuisce all'acquisto di generatori per gli ospedali ucraini

Le cascate del Niagara, in Canada, sono sprofondate nell’oscurità mercoledì sera per sostenere l’Ucraina. Le cascate si sono oscurate nell’ambito di una raccolta fondi globale volta a contribuire all’acquisto di generatori per gli ospedali ucraini. Dopo un periodo di buio, sono state illuminate di blu e giallo, i colori della bandiera ucraina.

