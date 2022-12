Da otto mesi è sotto il controllo di Mosca che sta abbattendo i simboli della resistenza e non solo

E’ da otto mesi che la città di Mariupol, in Ucraina, è sotto il controllo dei russi. Mosca la sta ricostruendo, abbattendo i simboli della resistenza e non solo. Le poche scuole ancora aperte insegnano un programma di studi russo, le reti telefoniche e televisive sono russe e la moneta ucraina si sta man mano estinguendo. Mariupol è caduta in mano russa dopo 86 giorni di assedio. Una città strategica perché industriale e dotata di un porto.

