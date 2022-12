Il sistema di difesa aereo è compreso nel pacchetto di aiuti da 1,85 miliardi annunciato dagli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno annunciato altri 1,85 miliardi di dollari di aiuti militari all’Ucraina. Per la prima volta, sono compresi anche i missili Patriot, ritenuti il sistema di difesa aerea più sofisticato a disposizione dell’esercito Usa. L’annuncio giunge poco dopo l’arrivo a Washington del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che alle 14 (le 20 in Italia) sarà ricevuto alla Casa Bianca dal presidente Joe Biden.

I nuovi aiuti sono suddividi in un miliardo di dollari in armi ed equipaggiamento provenienti dall’arsenale del Pentagono, compresa la batteria di missili Patriot, e 850 milioni di dollari provenienti dalla ‘Ukraine Security Assistance Initiative’. Parte di questi fondi saranno usati per finanziare un sistema di comunicazione satellitare, che probabilmente comprenderà anche la rete SpaceX Starlink, di proprietà di Elon Musk. “Mentre la Russia continua i suoi brutali attacchi contro le infrastrutture critiche ucraine, gli Stati Uniti danno oggi il benvenuto a Washington al presidente Volodymyr Zelensky, per sottolineare il nostro duraturo impegno per il popolo ucraino”, ha detto il segretario di Stato, Antony Blinken, nell’annunciare il nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev.

