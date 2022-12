Il leader di Kiev incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca, poi l'intervento al Congresso

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato alla Joint Base Andrews, la base dell’Aeronautica che si trova in Maryland, nei pressi di Washington. Lo riferisce Cbs News. Nella sua prima visita all’estero dall’inizio della guerra in Ucraina, Zelensky incontrerà alle 20 ora italiana il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca dove, come ha anticipato alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby, i due parleranno di come raggiungere una “pace giusta”. Poi la conferenza stampa congiunta. Infine, per le 19:30 ora di Washington (l’1:30 di giovedì 22 dicembre in Italia) è previsto l’intervento di Zelensky al Congresso Usa, riunito per l’occasione in sessione congiunta.

