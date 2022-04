Milano, 8 apr. (LaPresse) – “Oltre alle armi prodotte negli Stati Uniti, abbiamo anche lavorato per facilitare il trasferimento di capacità dai nostri alleati e partner in tutto il mondo. Voglio ringraziare il governo slovacco per aver fornito un sistema di difesa aerea S-300 all’Ucraina, una cosa che il presidente Zelensky ha sollevato personalmente con me nelle nostre conversazioni. Per consentire questo trasferimento e garantire la continua sicurezza della Slovacchia, gli Stati Uniti riposizionano un sistema missilistico Patriot statunitense in Slovacchia”. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, secondo una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata