L'ex presidente russo ha incontrato il leader cinese sottolineando il livello senza precedenti di dialogo e cooperazione tra Mosca e Pechino

Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Russia ed ex presidente russo, ha incontrato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping, e nel loro incontro si è discusso anche di questioni internazionali, fra cui la crisi in Ucraina. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, citando il segretariato del vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, che precisa che la visita si è svolta il 20 e 21 dicembre.

Tass aggiunge che Medvedev ha trasmesso a Xi un messaggio del presidente russo Vladimir Putin “che, in particolare, sottolinea il livello senza precedenti del dialogo politico e della cooperazione pratica russo-cinese ed esprime fiducia nel costante e progressivo sviluppo dei legami interstatali e interpartitici in stretta collaborazione con la nuova leadership del PCC eletta a seguito dei risultati del recente Forum del Partito Comunista Cinese”.

“Oggi si sono svolti i negoziati con il segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping”, ha dichiarato Medvedev. “Abbiamo discusso di questioni internazionali, tra cui, ovviamente, il conflitto in Ucraina“, ha aggiunto, parlando di “colloqui molto utili”. La segreteria del Consiglio di sicurezza russo ha dichiarato: “Medvedev e Xi Jinping sono stati unanimi nella loro alta valutazione dello stato attuale e delle prospettive delle relazioni russo-cinesi, hanno avuto un approfondito scambio di opinioni su un’ampia gamma di questioni dell’agenda bilaterale, hanno raggiunto un accordo per intensificare la cooperazione tra le parti da loro guidate nel contesto dei compiti comuni stabiliti da Putin e Xi Jinping per l’ulteriore promozione dell’intero complesso di relazioni di partenariato globale e interazione strategica tra la Federazione russa e la Cina”.

Tass sottolinea che Medvedev si è recato a Pechino a capo della delegazione di Russia Unita, che comprendeva il segretario del Consiglio generale di Russia Unita, il primo vicepresidente del Consiglio della Federazione Andrei Turchak, e il capo della fazione di Russia Unita alla Duma di Stato Vladimir Vasiliev. La visita ufficiale si è svolta su invito del Comitato centrale del Pcc. I colloqui di Medvedev con Xi sono stati il primo incontro faccia a faccia tra i leader dei due partiti al governo di Russia e Cina dall’inizio della pandemia.

Xi: “Risolvere timori sicurezza con mezzi politici”

“A proposito della crisi ucraina, la Cina” spera che “tutte le parti coinvolte esercitino una moderazione razionale, conducano un dialogo globale e risolvano le preoccupazioni comuni in materia di sicurezza con mezzi politici”. È quanto il presidente cinese, Xi Jinping, ha detto a Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Russia ed ex presidente russo, che ha incontrato oggi a Pechino. Medvedev si è recato a Pechino a capo della delegazione di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, su invito del Comitato centrale del Partito comunista cinese.

Nel corso dell’incontro avuto oggi a Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto a Dmitry Medvedev di portare i suoi saluti e migliori auguri al presidente russo Vladimir Putin e ha detto che “la Cina intende lavorare con la Russia per sviluppare le relazioni milaterali e promuovere congiuntamente lo sviluppo della governance globale in una direzione più giusta e ragionevole”. Lo riferisce il governo cinese. Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Russia ed ex presidente russo, si è recato a Pechino a capo della delegazione di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, su invito del Comitato centrale del Partito comunista cinese.

