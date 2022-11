Il vicecapo del Consiglio di Sicurezza russo sui social

Mentre Kherson torna in mano ucraina e continuano i combattimenti sul campo, Mosca lancia nuove minacce. “Ricordiamo che la Russia, per ovvie ragioni per tutte le persone, non ha ancora utilizzato tutto il suo arsenale di possibili mezzi di distruzione. E non ha colpito tutti i possibili obiettivi nemici situati negli insediamenti. E non solo per la nostra intrinseca gentilezza umana. Tutto ha il suo tempo”. Così su Telegram Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa.

