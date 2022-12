La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova critica la decisione del Consiglio Europeo di adottare il nono pacchetto di provvedimenti

Il nuovo “pacchetto” di sanzioni Ue contro la Russia avrà conseguenze negative per la stessa Ue. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “L’attuale ‘pacchetto’ avrà lo stesso effetto di tutti i precedenti: l’aggraavre dei problemi socio-economici nella stessa Unione europea“, ha detto la portavoce in un commento pubblicato sul sito web dell’agenzia Interfax.

Il Consiglio Europeo nella giornata di ieri aveva dato il via libera al nono provvedimento di pesanti sanzioni contro la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina. In una nota della Commissione Europea si leggeva che questa decisione veniva accolta con favore.”Ciò risponde alla continua escalation della Russia e alla guerra illegale contro l’Ucraina, in particolare perché la Russia sta deliberatamente prendendo di mira i civili e le infrastrutture civili, cercando di paralizzare il paese all’inizio dell’inverno” recitava il comunicato di Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata