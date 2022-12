Ursula von der Leyen e Charles Michel accolgono i leader dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico

Si è aperto oggi a Bruxelles il primo vertice in assoluto tra l’Unione europea e l’Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico). Ad accogliere i leader c’era Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo. L’incontro si colloca in un periodo storico estremamente delicato in cui il mondo sta cercando di riprendersi dalla crisi pandemica mentre in Ucraina continua ad imperversare la guerra.

