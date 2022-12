La presidente della Commissione europea: "Se dovessero emergere nuove informazioni, dovremo agire"

Ursula von der Leyen, ha reagito allo scandalo delle mazzette che avrebbe coinvolto alcuni membri del Parlamento europeo, tra cui la vicepresidente Eva Kaili, e dei funzionari del Qatar. “Stiamo controllando il registro per la trasparenza“, ha dichiarato la Presidente della Commissione europea ai giornalisti in occasione di una conferenza stampa a Bruxelles. Quattro persone sono state arrestate e gli investigatori hanno sequestrato a Kaili circa 750mila euro in contanti. “Dobbiamo verificare come stanno le cose. Se dovessero emergere nuove informazioni, dovremo agire e reagire”, ha aggiunto von der Leyen.

