Era un 40enne con problemi di salute mentale, aveva preso degli ostaggi in un centro commerciale

L’uomo armato che ha preso degli ostaggi in un centro commerciale di Dresda in Germania, dopo aver presumibilmente ucciso la madre, è morto per le ferite riportate. Lo riportano i media tedeschi citando la polizia. L’uomo era un 40enne con problemi di salute mentale.

