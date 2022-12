Avrebbe ucciso la madre per poi chiudersi nell'Altmarktgalerie con ostaggi, poi liberati

Un uomo di quarant’anni ha ucciso la madre e si è barricato in un centro commerciale a Dresda, in Germania, trattenendo degli ostaggi. Dopo una breve trattativa con la polizia, questi sono stati liberati. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe ucciso la madre 62enne nel suo appartamento in un condominio nella zona Prohli della città. Poi, armato, si sarebbe recato in una stazione radio, Radio Dresden, sparando con una pistola attraverso la porta tagliafuoco all’ingresso principale ma senza riuscire a entrare. Per poi chiudersi nel centro commerciale Altmarktgalerie.

