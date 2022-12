Il presidente turco si pone come mediatore per la questione del grano

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che domenica parlerà separatamente con il presidente russo Vladimir Putin e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per discutere dei corridoi per le esportazioni di grano. Erdogan lo ha detto parlando al TRT World Forum all’hotel Hilton Bomonti di Istanbul, come riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu.

“Pur difendendo con forza l’integrità territoriale dell’Ucraina, ci opponiamo ad alimentare il fuoco nella regione con politiche irrazionali nei confronti della Russia” ha detto oggi Erdogan al TRT World Forum di Istanbul, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa turca Anadolu.

