Continua lo sforzo della comunità internazionale per la riapertura del tavolo delle trattative tra Russia e Ucraina. L’ultimo a chiedere il rilancio dei negoziati è stato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, parlando direttamente con il leader del Cremlino, Vladimir Putin: il prolungamento del conflitto, avrebbe detto Erdogan, aumenterà i rischi, ed è quindi necessario che riprendano le trattative.

Ma a riproporsi come mediatore nel conflitto questa mattina è stato anche il Papa, che in un’intervista a ‘La Stampa’ ha ribadito: “Come confermiamo da mesi, e come ha dichiarato più volte il Cardinale Segretario di Stato Parolin, la Santa Sede è disponibile a fare tutto il possibile per mediare e porre fine al conflitto in Ucraina”.

Intanto, il settimanale britannico The Spectator ha riportato che Silvio Berlusconi sarebbe intenzionato ad andare a Mosca da Vladimir Putin, un’indiscrezione smentita da Forza Italia e dal vicepremier Antonio Tajani (“Non si va a Mosca così liberamente”, ha detto il ministro dell’Interno sempre a ‘La Stampa’). Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha però escluso la possibilità di mediazione del Cav: “Putin ha ripetutamente detto che siamo sempre felici di accogliere ogni sforzo per la pace e di sostenere ogni sforzo di questo tipo”.

