Secondo il Cremlino non è corretto ritenere che lo scambio di prigionieri abbia cambiato le cose nella crisi tra Mosca e Washington

Niente tregua né avvicinamenti diplomatici tra Russia e Usa, nonostante il caso Griner. È sbagliato trarre la conclusione che lo scambio tra il russo Viktor Bout e la statunitense Brittney Griner sia un passo verso il superamento della crisi tra Russia e Usa perché le relazioni tra i Paesi sono ancora in uno stato deplorevole. È quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in un’intervista al giornale Izvestia, rilanciata da Ria Novosti. Le parole giungono all’indomani dell’annuncio dello scambio di detenuti fra Usa e Russia. “I colloqui hanno riguardato esclusivamente il tema dello scambio. Probabilmente è sbagliato trarre conclusioni ipotetiche sul fatto che questo possa essere un passo verso il superamento della crisi che abbiamo nelle relazioni bilaterali. No, le relazioni bilaterali continuano a rimanere in uno stato triste”, ha detto Peskov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata