Griner è stata liberata dopo 10 mesi dietro le sbarre in Russia, in uno scambio di prigionieri

È atterrato negli Stati Uniti nella Joint Base San Antonio-Lackland, in Texas, l’aereo con a bordo la star del basket Brittney Griner, liberata ieri dalla Russia nell’ambito di uno scambio di detenuti in cui gli Usa hanno rilasciato il trafficante d’armi Viktor Bout, soprannominato ‘mercante di morte’. Griner è stata liberata dopo 10 mesi dietro le sbarre in Russia: era stata arrestata all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca dopo che nel suo bagaglio era stato trovato dell’olio di cannabis per sigarette elettroniche ed era poi stata condannata per traffico di droga e condannata a 9 anni di carcere e trasferita in una colonia penale. Lo scambio di detenuti è avvenuto ad Abu Dhabi.

