La star della Wnba liberata in uno scambio di prigionieri con gli Usa, in cambio rilasciato il trafficante Bout

La Russia ha liberato la star della Wnba americana Brittney Griner, in cambio del rilascio, da parte degli Stati Uniti, del noto trafficante d’armi russo Viktor Bout. Resta ancora detenuto l’americano Paul Whelan, in carcere in Russia con accuse di spionaggio che la sua famiglia e il governo americano dicono essere infondate. Il video del rilascio di Griner è stato rilasciato dal Russian Federal Security Service.

