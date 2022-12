La polizia vorrebbe parlare con questo soggetto e ha chiesto aiuto ai cittadini per identificarlo

Nell’ambito delle indagini sul pestaggio del 25enne italiano Marco Pannone, aggredito fuori da un pub di Londra nella zona di Brixton, Scotland Yard ha diffuso l’immagine di un uomo con cui vorrebbe parlare, chiedendo aiuto ai cittadini per identificarlo. “Gli inquirenti della squadra di polizia locale di Londra hanno svolto diverse indagini, tra cui l’esame delle telecamere a circuito chiuso della zona. Ora sono in condizioni di condividere l’immagine di un uomo che vorrebbero identificare“, fa sapere Scotland Yard, aggiungendo che la famiglia del giovane “è stata contattata dagli agenti e viene tenuta informata sulle sue condizioni e sull’andamento delle indagini”.

La polizia di Londra ricostruisce la vicenda: “Alle 00:10 circa di sabato 3 dicembre la polizia è stata chiamata a Ferndale Road, SW9, dopo che un uomo è stato trovato ferito. Gli agenti sono intervenuti insieme al servizio di ambulanza di Londra. Un uomo sulla ventina è stato portato in ospedale con ferite alla testa”. E ancora: “La sera di venerdì 2 dicembre la vittima stava lavorando in un ristorante di Ferndale Road. Intorno alle 23:10 è stato avvicinato da due uomini che gli hanno parlato. Uno dei due uomini ha sferrato un pugno in faccia alla vittima fuori dal ristorante, facendola cadere a terra e sbattendo la testa sul marciapiede. L’aggressione sembra essere stata non provocata. Gli uomini sono poi fuggiti verso Nursery Road”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata