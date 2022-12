Si tratta di un 25enne originario di Fondi, operato d'urgenza con l'asportazione di una parte della calotta cranica

Aggredito fuori da un pub di Londra. Massacrato di botte e lasciato per terra sul retro del locale. È il dramma di Marco Pannone, 25 anni, originario di Fondi in provincia di Latina, che sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital dove è stato ricoverato e operato d’urgenza con l’asportazione di una parte della calotta cranica nel disperato tentativo di salvarlo. Ora, riporta ‘Leggo’, è in stato di coma.

Resta avvolto dal mistero quello che è accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Brixton, quartiere nella zona sud ovest della City.

La famiglia in Italia è stata avvisata sabato mattina, intorno alle 10, su Facebook da un amico del ragazzo; un messaggio scioccante arrivato sul profilo della sorella maggiore dove si diceva solamente che Marco era stato aggredito, che era stato portato in ospedale e stava molto male.

