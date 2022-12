Foto dall'archivio, Teheran, Iran

In Iran le proteste sono esplose dallo scorso 16 settembre per la morte della 22enne Mahsa Amini

È stato giustiziato il primo manifestante arrestato per le proteste esplose in Iran contro il regime. L’annuncio è delle autorità iraniane che hanno riferito di aver giustiziato un prigioniero, arrestato nel corso delle proteste. L’agenzia di stampa iraniana Mizan ha riferito dell’esecuzione. L’uomo è accusato di aver bloccato una strada e attaccato un membro delle forze di sicurezza con un machete a Teheran. In Iran le proteste sono esplose dallo scorso 16 settembre per la morte della 22enne Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale del Paese.

L’agenzia di stampa Mizan ha identificato l’uomo giustiziato come Mohsen Shekari. Ha affermato che era stato condannato dal tribunale rivoluzionario di Teheran, che spesso tratta casi a porte chiuse che sono stati criticati a livello internazionale in altri casi per non aver permesso a coloro che sono sotto processo di scegliere i propri avvocati o addirittura di vedere le prove contro di loro.

Mizan ha riferito che Shekari era stato arrestato il 25 settembre, poi condannato il 20 novembre con l’accusa di “moharebeh”, una parola farsi che significa “guerra contro Dio”, accusa che prevede la pena di morte.

