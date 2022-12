Joe Biden in conferenza stampa con la moglie di Brittney Griner, Cherelle

La conferenza stampa del presidente americano insieme alla moglie della cestista Brittney, Cherelle Griner

Liberata la star del basket statunitense Brittney Griner. “Pochi minuti fa ho parlato con Brittney Griner. Sta bene. È sull’aereo. È sulla via di casa”, ha detto il presidente americano Biden, dopo l’annuncio dello scambio di prigionieri con la Russia. Ma gli Stati Uniti “non hanno dimenticato Paul Whelan” e “non ci arrenderemo mai” nel tentativo di assicurare anche il rilascio suo da parte della Russia. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, intervenendo dalla Casa Bianca a seguito dell’annuncio della liberazione da parte della Russia della cestista Usa Brittney Griner nell’ambito di uno scambio di prigionieri di alto livello in cambio del rilascio del noto trafficante d’armi russo Viktor Bout. Biden ha tenuto un breve discorso dalla Casa Bianca mentre al suo fianco c’erano la vice presidente Kamala Harris e la moglie di Griner, Cherelle, alla quale ha ceduto la parola al termine del suo intervento. Brittney Griner “mi ha scritto, non ha chiesto un trattamento speciale ma ha chiesto semplicemente ‘non dimenticatevi di me e degli altri detenuti americani’. Noi non ci siamo dimenticati di lei, ma neanche di Paul Whelan, che da anni è detenuto in Russia ingiustamente”, ha detto Biden. “Per lui (Paul Whelan) non c’è stata possibilità quest’anno”, ha dichiarato Biden, sottolineando che “il suo caso è trattato in modo molto diverso” da Mosca e “non siamo ancora riusciti nella sua liberazione, ma non ci arrendiamo, non ci arrenderemo mai”. Il presidente Usa ha poi espresso vicinanza “alla famiglia di Paul”: “Continueremo a negoziare per liberazione di Paul Whelan”, ha assicurato, chiedendo alla Russia di garantirgli intanto un trattamento umano. Whelan, ex Marine Usa, del Michigan, è in carcere in Russia da dicembre del 2018 per accuse di spionaggio che la sua famiglia e il governo degli Stati Uniti hanno dichiarato infondate; nel 2020 è stato condannato a 16 anni di carcere.

“È un giorno che aspettavamo da molto tempo”, ha detto Biden, che ha voluto ringraziare il “duro lavoro dei miei funzionari, che hanno lavorato incessantemente” e “gli Emirati, che hanno contribuito al ritorno” di Griner.

La moglie di Brittney Griner: “Oggi la mia famiglia è al completo”

“Oggi la mia famiglia è al completo”. Lo ha detto Cherelle Griner, moglie della cestista statunitense Brittney Griner, liberata dalla Russia nell’ambito di uno scambio di prigionieri di alto livello in cambio del rilascio del noto trafficante d’armi russo Viktor Bout. Cherelle, che ha preso la parola alla Casa Bianca dopo il discorso in cui Joe Biden ha riferito della liberazione di Griner, ha ringraziato il presidente Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata