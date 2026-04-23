Libano, due soldati francesi uccisi: commemorazione a Montauban

Cerimonia commemorativa a Montauban per ricordare i soldati francesi uccisi in Libano durante una missione di pace. Alla commemorazione ha preso parte anche il ministro della Difesa Catherine Vautrin. Il sergente maggiore Florian Montorio, del 17° Reggimento Genio Paracadutisti, è morto in seguito a un attacco contro le forze UNIFIL nel sud del Libano. Nelle ore successive, Emmanuel Macron ha annunciato la morte di un secondo militare, il caporale maggiore Anicet Girardin, deceduto per le ferite riportate. Secondo le ricostruzioni, i soldati erano impegnati nello sgombero di una strada minata con un ordigno esplosivo improvvisato. Durante l’operazione, sono stati colpiti da un intenso fuoco di armi leggere proveniente da distanza ravvicinata. Macron e la missione UNIFIL hanno accusato il gruppo Hezbollah dell’attacco. Il gruppo libanese ha però respinto ogni responsabilità. La cerimonia si è svolta in un clima di forte commozione per la perdita dei due militari impegnati nella missione internazionale.