Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale, messa alla stadio per il Pontefice

Papa Leone XIV arriva allo stadio di Malabo, in Guinea Equatoriale, dove ha presieduto l’ultima messa del suo viaggio apostolico in Africa, accolto da una folla festante. Il Pontefice ha salutato i fedeli presenti con un giro in papamobile. Al termine della funzione Prevost si sposterà all’aeroporto per rientrare in Vaticano.”Parto dall’Africa con un tesoro inestimabile di fede, di speranza e di carità. Un tesoro grande fatto di storie, di volti di testimonianze gioiose e sofferte che arricchiscono in modo grande la mia vita e il mio ministero di Successore di Pietro”, ha detto Leone XIV.