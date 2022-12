Il leader di Kiev celebra la Giornata delle Forze Armate a Sloviansk

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in visita a Sloviansk, nella regione ucraina del Donbass. Il leader ucraino si è congratulato con i militari ucraini in occasione della Giornata delle Forze Armate, che si celebra oggi. “Sicuramente celebreremo la Giornata delle Forze Armate su una terra libera, sotto un cielo sereno nel centro della nostra capitale, sulla Maidan dell’Indipendenza”, ha detto Zelenksy in un video diffuso dal suo ufficio.

