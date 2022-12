Viaggio di lavoro nella regione di Donetsk per il leader di Kiev che incontrerà i militari in prima linea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a sorpresa nel Donbass. La presidenza Ucraina, tramite i suoi canali ufficiali, ha fatto sapere che il leader di Kiev ha iniziato un viaggio di lavoro nella regione di Donetsk. “Il Capo dello Stato incontrerà i militari in prima linea”, si legge ancora. In particolare Zelensky si trova nei pressi di Sloviansk.

“Ho l’onore di essere con i nostri difensori qui nel Donbass”, ha detto Zelensky nella giornata della forze armate. “Credo che la prossima volta ci incontreremo in una Donetsk che sarà Ucraina così come Luhansk e sono sicuro anche in Crimea – ha aggiunto – grazie per la vostra resilienza e forza. Siete un avamposto della nostra indipendenza”.

