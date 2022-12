Lo scienziato austriaco riceverà il Premio per la Fisica il 10 dicembre

A Vienna un tram speciale rende omaggio a Anton Zeilinger, lo scienziato austriaco insignito del Premio Nobel per la Fisica 2022. Il tram è coperto da slogan come “We can Nobel Prize” e “We discover the future“, oltre al nome di Zeilinger. Il mezzo, appositamente progettato, è stato presentato dal ministro della Scienza Martin Polaschek, dal presidente dell’Accademia austriaca delle Scienze Heinz Fassmann e dal rettore dell’Università di Vienna Sebastian Schuetze. Zeilinger – che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per il suo lavoro sulla scienza quantistica insieme al francese Alain Aspect e all’americano John F. Clauser – è il primo austriaco a conquistare il Nobel dal 1973, quando lo vinse l’etologo Konrad Lorenz. Zeilinger sarà premiato il 10 dicembre a Stoccolma.

