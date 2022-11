Nella capitale austriaca si respira già atmofera delle feste: stop alle restrizioni anti-Covid

A Vienna da metà novembre hanno aperto una trentina di mercatini di Natale, come da tradizione della capitale austriaca. Quest’anno non ci sono le restrizioni Covid che erano in vigore nel 2021. Venerdì ha aperto il mercatino allestito nei cortili del Castello di Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo, con oltre 80 bancarelle.

