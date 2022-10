Vincono il francese Alain Aspect, lo statunitense John F. Clauser e l'austriaco Anton Zeilinger

Il premio Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato al francese Alain Aspect, allo statunitense John F. Clauser e all’austriaco Anton Zeilinger. Lo ha annunciato la Reale accademia svedese delle scienze, spiegando che l’argomento al centro del premio di quest’anno è il potere della meccanica dei quanti.

Il premio di quest’anno è stato assegnato per esperimenti con fotoni “che hanno stabilito la violazione delle disuguaglianze di Bell e hanno aperto la strada alla scienza dell’informazione quantistica”. I vincitori del premio Nobel per la Fisica sono stati annunciati precisamente da Hans Ellegren, segretario generale dell’Accademia reale svedese delle scienze a Stoccolma, presso il Karolinska Institute. L’anno scorso il Nobel per la Fisica era stato assegnato a tre scienziati – l’italiano Giorgio Parisi, il giapponese Syukuro Manabe e il tedesco Klaus Hasselmann – il cui lavoro ha contribuito a spiegare e prevedere forze complesse della natura, ampliando così la nostra comprensione del cambiamento climatico.

La settimana di annunci dei Nobel si è aperta ieri con l’assegnazione del premio 2022 per la Medicina, che è andato allo scienziato svedese Svante Paabo per aver svelato segreti del Dna di Neanderthal che hanno fornito informazioni chiave sul nostro sistema immunitario. In programma domani l’assegnazione del Nobel per la Chimica e giovedì quello per la Letteratura. Il premio Nobel 2022 per la Pace sarà invece annunciato venerdì e quello per l’Economia il 10 ottobre. I premi prevedono un riconoscimento in denaro di 10 milioni di corone svedesi e verranno consegnati il 10 dicembre. Il denaro proviene da un lascito del creatore del premio, l’inventore svedese Alfred Nobel, morto nel 1895.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata