Il portavoce del ministero degli Esteri: "Già 21 i casi di minacce ad ambasciate e consolati di Kiev"

Altre tre buste contenenti occhi di animali dirette verso sedi istituzionali ucraine sono state sequestrate in Spagna. Ne ha dato notizia Oleg Nikolenko, portavoce del ministro degli Esteri di Kiev. Sono state sequestrate dalla polizia iberica tre lettere indirizzate all’Ambasciata dell’Ucraina a Madrid, al Consolato generale di Barcellona e al Consolato di Malaga.

“In totale, contiamo già 21 casi di minacce alle ambasciate e ai consolati ucraini in 12 Paesi. Come ha già notato (il ministro degli Esteri ndr.) Dmytro Kuleba, i diplomatici ucraini non possono essere intimiditi o piegati. Continueremo a lavorare efficacemente per proteggere l’Ucraina dal nemico”, ha scritto Nikolenko su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata