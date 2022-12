All'interno c'erano anche "occhi di animali", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri ucraino. Missive anche in Ungheria, Olanda, Polonia

Dopo il caso dei sei pacchi bomba spediti in Spagna, con una lettera esplosiva diretta anche al premier Sanchez, si allarga la questione in Europa. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha affermato che le ambasciate e i consolati ucraini continuano a ricevere minacce. “Dopo l’attacco terroristico in Spagna, le ambasciate in Ungheria, Olanda, Polonia, Croazia, Italia, i consolati generali di Napoli e Cracovia e il consolato di Brno hanno ricevuto pacchi insanguinati“, contenenti “occhi di animali”, ha scritto Nikolenko su Facebook, sottolineando che stanno studiando “il significato di questo messaggio”. Il collegamento sembra essere con la guerra in Ucraina ma si indagano varie piste: in Spagna le indagini vanno in direzione del terrorismo.

