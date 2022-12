Il presidente a bordo di un'auto visita l'infrastruttura danneggiata da un attentato

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il ponte che collega la Russia alla Crimea, colpito da un attentato nell’ottobre scorso. Come si vede in un video, il leader del Cremlino si è messo al volante di un’auto e ha attraversato la struttra, che è stata riparata. Putin, che era accompagnato dal vice premier Marat Khusnullin, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando con alcuni lavoratori ha sottolineato l’importanza del ponte che collega la Crimea alla Russia. “Khusnullin ha fornito a Putin una spiegazione di come sono andati i lavori di ripristino della carreggiata, quante persone sono state coinvolte, quali lavori continueranno”, ha detto Peskov.

