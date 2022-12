Danneggiati due bombardieri nella regione di Saratov

Attacco con un drone sulla pista della base aerea russa Engels-1 nella regione di Saratov. Danneggiati due bombardieri Tu-95 e feriti due soldati, che sono stati ricoverati. Lo riporta Ukrainska Pravda, sottolineando come l’episodio faccia seguito all’esplosione di un camion carico di carburante avvenuta stamattina in un aeroporto nei pressi della città russa di Ryazan, che ha provocato almeno 3 morti. Il governatore della regione di Saratov ha tuttavia assicurato che “non c’è ragione di preoccupazione” e che non è stata danneggiata nessuna infrastruttura civile. Ukrainska Pravda evidenzia che entrambi gli aeroporti militari – quello di Dyagilyaevo, che si trova vicino Ryazan, e quello di Engels nella regione di Saratov – ospitano aviazione russa a lungo raggio.

