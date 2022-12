Lo stato maggiore di Kiev fa sapere che sono stati respinti attacchi vicino a 17 insediamenti

Pesanti attacchi missilistici da parte dei russi nelle regioni di Donetsk e Luhansk, nel Donbass. Lo Stato maggiore delle forze ucraine, nel rapporto citato da Ukrinform, fa sapere che sono stati respinti attacchi russi vicino a 17 insediamenti.

Inoltre, nelle ultime 24 ore, i russi hanno lanciato dieci attacchi missilistici, 16 attacchi aerei e più di 30 attacchi utilizzando sistemi di razzi a lancio multiplo sulle posizioni delle forze armate ucraine e sulle aree popolate lungo la linea di contatto. I missili russi hanno colpito le infrastrutture civili negli insediamenti di Shevchenkove nella regione di Kharkiv e Kramatorsk nella regione di Donetsk.

La denuncia: civili giustiziati da russi nel Lugansk

L’attivista e avvocato ucraino Sergiy Sternenko ha denunciato su Telegram che nel Lugansk i russi hanno giustiziato pubblicamente centinaia di civili: i loro cadaveri sarebbero poi stati messi in mostra con addosso cartelli con scritte. “Come previsto i russi hanno già iniziato a scusarsi e mentire, che sembra che abbiamo inventato tutto da soli, che i cadaveri siano stati piantati. L’avevo predetto, pertanto ora sto pubblicando uno screenshot della fonte. I russi sono stati i primi a diffondere queste foto. Perché i russi hanno ucciso civili e poi hanno deciso di metterli in mostra. Non potrete mentire, animali”, ha scritto Sternenko.

