In Ucraina continuano gli attacchi da parte delle forze russe: il conflitto giunge al 275esimo giorno. Per il presidente Zelensky, i russi si starebbero preparando a nuovi attacchi. “Sappiamo che i terroristi stanno preparando nuovi attacchi, lo sappiamo per certo. E finché avranno missili, non si calmeranno… “, ha detto il presidente. “La settimana che inizia può essere altrettanto impegnativa di quella che sta per concludersi”, ha detto Zelensky.

Nel Donetsk ancora raid russi: diversi civili hanno perso la vita mentre l’amministrazionie militare ha rinnovato l’invito ai residenti a lasciare la regione a causa dei continui bombardament. Bombardamenti che stanno costingendo anche i residenti di Kherson a lasciare la città da poco liberata.

A seguito dei bombardamenti russi circa 32.000 strutture civili e più di 700 infrastrutture critiche sono state danneggiate, secondo i report del viceministro dell’Interno ucraino, Yevgeny Yenin, come riporta Ukrainska Pravda. “Solo il 3% del numero di bombardamenti registrati sono obiettivi militari“, ha spiegato. “I russi prendono di mira anche le infrastrutture critiche. Ad oggi, sono stati registrati più di 700 infrastrutture critiche danneggiate: si tratta di aeroporti, ponti, depositi di petrolio, sottostazioni elettriche e simili”, ha detto ancora Yenin. “Potrebbero aspettarci tempi piuttosto difficili, ma il governo si sta preparando, e so che anche la stragrande maggioranza degli ucraini si sta preparando per tali attacchi, e non saremo spezzati”, ha assicurato Yenin, che ha poi affermato che 524 insediamenti in 7 regioni dell’Ucraina hanno problemi con l’approvvigionamento di elettricità, sia parziale, sia totale.

Gli attacchi alle strutture energetiche definiti dal consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak come “fascismo del 21° secolo” perché “non influiscono sulla guerra al fronte e terrorizzano le città civili”. Gli attacchi sono stati condannati fermamente anche dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, secondo cui “Putin sta cercando di usare l’inverno come arma“. Per Stoltenberg il presidente russo Vladimir Putin “reagisce alle sconfitte con più brutalità”, ma “non avrà successo nella sua strategia”. Il segretario generale della Nato ha ribadito anche l’impegno a sostenere Kiev perché “il modo migliore per sostenere la pace è sostenere l’Ucraina” e ha poi sottolineato che se Putin vincesse la guerra, lui e altri despoti continuerebbero a usare la violenza per raggiungere i loro obiettivi. “Può significare più guerra e più sofferenza. Ciò renderebbe il nostro mondo ancora più pericoloso. È nel nostro interesse che l’Ucraina prevalga”.

L’peratore Ukrenergo ha reso noto che è stato ripristinato circa l’80% del fabbisogno energetico.

Il fronte di Zaporizhzhia

Intanto potrebbe esserci un cambio di scenario per quanto riguarda la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia, al centro di accuse reciproche da parte di Mosca e Kiev per gli attacchi che, sempre più vicini al sito e ai reattori, aumentano il rischio di danni all’impianto con conseguenti fughe radioattive. I russi potrebbero decidere di lasciare la centrale sotto il controllo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), come ha riferito Petro Kotin, presidente di Energoatom, l’operatore per l’energia nucleare in Ucraina. “Ci sono stati segnali che potrebbero lasciare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ci sono state molte pubblicazioni sulla stampa russa sul fatto che la centrale di Zaporizhzhia potrebbe essere lasciata e consegnata al controllo dell’Aiea”, ha detto Kotin che, allo stesso tempo, ha osservato che, al momento, non sembrano esserci ancora segni da parte dei russi di voler lasciare la centrale. Secondo il presidente di Energoatom, le truppe russe presenti nell’impianto hanno proibito al personale della centrale di lasciare il territorio sotto il controllo del governo ucraino. Kotin ha anche osservato che il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, sta lavorando attivamente alla creazione di una zona di sicurezza attorno alla centrale di Zaporizhzhia.

I filorussi smentiscono però la ritirata dalla centrale

