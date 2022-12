Il ministro degli Esteri ha raccontato quanto accaduto alla prima consigliera dell'ambasciata italiana

Susanna Schlein “è salva per miracolo. Per fortuna non è esplosa una molotov piazzata sotto la macchina vicina all’impianto del gas sotto la camera da letto della famiglia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dei Med Dialogues 2022 commentando l’attentato alla prima consigliera dell’ambasciata italiana ad Atene.

