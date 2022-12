Visita negli Stati Uniti per il capo dell'Eliseo, la prima con l'attuale leader della Casa Bianca

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill Biden hanno cenato con il Presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie in visita a Washington mercoledì sera. I due leader e le loro consorti sono stati visti uscire da “Fiola Mare”, un ristorante di pesce della capitale statunitense, dopo una cena privata. Macron è a Washington per una visita di Stato, la prima della presidenza di Joe Biden.

