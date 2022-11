Decine di manifestanti hanno gridato slogan come "Basta con le restrizioni, vogliamo la libertà!"

Molte persone sono scese in piazza a Tokyo, in Giappone, per sostenere la protesta del popolo cinese che ha chiesto al leader del Paese, Xi Jinping, di dimettersi in seguito alle severe restrizioni anti-Covid. Decine di manifestanti, per lo più cinesi, hanno esibito cartelli in giapponese, cinese e inglese e hanno gridato slogan come “Basta con le restrizioni, vogliamo la libertà!” e “Dimettiti!”.

