'Noi il popolo' ('We the people)' il tema scelto quest'anno dalla first Lady Jill Biden

Jill Biden ha tratto ispirazione dai documenti fondanti della democrazia americana per le decorazioni di Natale di quest’anno alla Casa Bianca. ‘We the people’, ‘Noi il popolo’, è il tema scelto dalla First lady, sia per adornare l’albero di Natale che gli spazi pubblici della residenza presidenziale a Washington. In mostra, tra l’altro, ci sono una copia della Dichiarazione d’Indipendenza, esposta nella biblioteca, mentre una replica gigante in pan di zenzero della Casa Bianca, da 136 chilogrammi, comprende anche un modellino in zucchero della Independence Hall di Filadelfia, dove vennero firmate sia la Dichiarazione d’Indipendenza che la Costituzione degli Stati Uniti. Tra le decorazioni allestite alla Casa Bianca, anche una menorah in legno, che verrà accesa di notte durante la festività ebraica di Hanukkah.

Deck the Halls! Today, @FLOTUS unveiled the 2022 White House holiday decorations. pic.twitter.com/kRtzyFmzBl — The White House (@WhiteHouse) November 29, 2022

