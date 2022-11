La first Lady ucraina ha parlato al Parlamento britannico chiedendo un "tribunale speciale" contro la Russia

“La vittoria non è l’unica cosa di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di giustizia”. Lo ha detto la first lady ucraina, Olena Zelenska, parlando davanti ai parlamentari britannici a Westminster. Zelenska, moglie di Volodymyr Zelensky, ha anche paragonato il conflitto in Ucraina alla Seconda guerra mondiale: le sirene che si sentono in tutto il Paese “sono identiche a quelle che sentivano le generazioni di britannici che non si sono arrese, e noi non ci arrenderemo”, ha detto la first lady, sottolineando che sarebbe stato impensabile che i nazisti non affrontassero la giustizia dopo la guerra e lo stesso dovrebbe avvenire per la Russia.

Zelenska ha chiesto al Regno Unito di contribuire a mettere in piedi un “tribunale speciale” contro la Russia, perché risponda di “crimini di guerra e terrore”.

