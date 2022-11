Il presidente ucraino afferma che non è stato fatto abbastanza per fornire rifugi di emergenza ai residenti

(LaPresse) Volodymyr Zelensky critica le autorità di Kiev e il sindaco della Capitale ucraina, Vitali Klitschko, per non aver fatto abbastanza per fornire rifugi di emergenza ai residenti. “Non in tutte le città il governo locale ha fatto un buon lavoro. In particolare, a Kiev ci sono molte lamentele”, ha detto Zelensky in video. “Mi aspetto un lavoro di qualità dall’ufficio del sindaco”. Klitschko nel frattempo ha dichiarato che a Kiev sono stati allestiti più di 400 “punti di riscaldamento”, che consentono ai cittadini di ricaricare i dispositivi elettronici, bere tè caldo e trovare informazioni pratiche fondamentali per sopravvivere.

