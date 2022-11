Il Segretario generale della Nato a margine della ministeriale Esteri a Bucarest

“Il presidente Putin sta fallendo in Ucraina e risponde con maggiore brutalità attaccando le infrastrutture critiche e cercando di privare gli ucraini di acqua, luce e cibo. La Russia usa l’inverno come un’arma di guerra per infliggere sofferenze ai civili. Per questo continueremo a supportare Kiev con sistemi di difesa aerea, ma anche a ricostruire le loro infrastrutture”. Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg parlando a margine della ministeriale Esteri dell’Alleanza a Bucarest.

