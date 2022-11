Oggi l'incontro a Bucarest, in Romania. Il segretario generale Stoltenberg: "Continueremo a sostenere l'Ucraina, non arretreremo"

Congresso Aspen a Bucarest, in occasione del quale il segretario generale della Nato Stoltenberg è tornato a parlare di Ucraina: “La Russia usa l’inverno come arma di guerra”, ha detto Stoltenberg. Blinken ha dichiarato che “l’Alleanza è più forte che mai”.

Stoltenberg: “Sempre con l’Ucraina”

“Il presidente Putin sta fallendo in Ucraina e risponde con maggiore brutalità attaccando le infrastrutture critiche e cercando di privare gli ucraini di acqua, luce e cibo. La Russia usa l’inverno come un’arma di guerra per infliggere sofferenze ai civili. Per questo continueremo a supportare Kiev con sistemi di difesa aerea, ma anche a ricostruire le loro infrastrutture”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando a Bucarest al congresso Aspen.

“La Nato continuerà a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. Non arretreremo”, ha detto Stoltenberg. “Questo è un momento critico per la nostra sicurezza e mandiamo un messaggio importante: la Nato è qui, è vigile ed è pronta a difendere ogni centimetro del suo territorio”.

Il segretario della Nato ha aggiunto: “Sono fiducioso che il messaggio che gli Alleati della Nato manderanno” da questa riunione è che “forniremo e continueremo a fornire insieme sostegno” all’Ucraina, perché “è nel nostro interesse di sicurezza che il presidente Putin non vinca” la guerra.

Nato sulla Cina: “Attenzione a dipendenza da Pechino”

“La Cina sta intensificando la modernizzazione militare e aumentando la sua presenza dall’Artico ai Balcani occidentali. Dallo spazio al cyberspazio. La guerra in Ucraina ha dimostrato la nostra pericolosa dipendenza dal gas russo. Questo dovrebbe anche portarci a valutare le nostre dipendenze da altri stati autoritari. Non ultima la Cina. Dipendiamo dalla Cina per alcuni componenti e materiali chiave, così come per molte delle nostre filiere”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando a Bucarest al congresso Aspen. “Continueremo a commerciare e impegnarci economicamente con la Cina, ma dobbiamo essere consapevoli delle nostre dipendenze, ridurre le nostre vulnerabilità e gestire i rischi”, ha aggiunto.

Blinken: “Alleanza più forte e unita che mai”

“Il nostro incontro della Nato non potrebbe cadere in un momento più opportuno” e “la Nato è più forte e più unita che in ogni altro periodo di cui io abbia memoria”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlando a fianco di Stoltenberg, prima del loro incontro bilaterale nell’ambito della ministeriale Esteri della Nato a Bucarest, in Romania. “Il principio fondamentale che portiamo per l’aggressione della Russia all’Ucraina e ad altre sfide, compresa quella della Cina, è che affrontiamo le cose insieme, lo facciamo uniti”, ha aggiunto Blinken.

